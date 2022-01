OCDE: taxa de desemprego nos países do grupo recua para 5,5% em novembro

Por Estadão - Estadão 3

A taxa de desemprego nos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) recuou de 5,7% em outubro de 2021 para 5,5% em novembro do ano passado, no sétimo mês consecutivo de queda, informou a instituição com sede em Paris, nesta terça-feira (18).

Segundo a OCDE, a taxa de desemprego segue 0,2 ponto porcentual acima do nível de fevereiro de 2020, antes do primeiro choque causado pela pandemia. O número de trabalhadores desempregados nas nações que fazem parte do grupo caiu 1,1 milhão de outubro para novembro, a 36,9 milhões – 1,5 milhão acima do patamar anterior à covid-19.

A Organização revela que, na base comparativa, a taxa de desemprego caiu tanto para mulheres (de 5,9% a 5,8%) quanto para homens (de 5,5% a 5,3%). Entre jovens, o indicador cedeu de 11,9% para 11,8%.

“A queda da taxa de desemprego na área da OCDE quando comparada com o pico de abril de 2020 deve ser interpretada com cautela, pois reflete em grande parte o retorno de trabalhadores demitidos temporariamente nos Estados Unidos e no Canadá, onde são registrados como desempregados, ao contrário da maioria de outros países”, explica a instituição.

A OCDE acrescenta que os dados podem mascarar a real fraqueza do mercado de trabalho, uma vez que algumas pessoas sem trabalho podem ter saído da força de trabalho por não estarem mais buscando emprego.

André Marinho

Estadao Conteudo

