Ciência e Tecnologia recua e anula atos que suspendiam trabalho presencial

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações anulou seis portarias que suspendiam o trabalho presencial de órgãos vinculados à pasta “em função do elevado número de casos confirmados de covid-19 na última semana entre os servidores e colaboradores que retornaram às atividades presenciais”.

Continua depois da publicidade

O ato que torna sem efeito as decisões foi publicado nesta segunda-feira, 17, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), depois de quatro delas teriam sido divulgadas pela manhã. O documento não explica por que o governo recuou da determinação. O Ministério da Ciência e Tecnologia é chefiado pelo astronauta Marcos Pontes, um dos ministros mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro.

As portarias de ontem, agora canceladas, autorizavam a suspensão das atividades presenciais, exceto as consideradas essenciais, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), no Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) e no Instituto Nacional de Tecnologia (INT). Na semana passada, a pasta já tinha editado portarias para barrar o trabalho presencial no Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast) e no Observatório Nacional (ON).

Luci Ribeiro

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].