Jogo da discórdia surpreende na estreia do 'BBB 22'; três não entram por covid-19

O Big Brother Brasil 22 começou nesta segunda-feira, 17, com um roteiro previsível nos primeiros blocos, apresentando os participantes da nova edição do reality, começando pelo grupo Pipoca, com pessoas que são anônimas do grande público. A chegada dos dez primeiros integrantes na casa foi exibida para os espectadores, assim como vídeos com trechos da vida pessoal de cada um pré-BBB.

Na primeira interação com os participantes, Tadeu Schmidt deixou todos falarem ao mesmo tempo, o que dificultou a compreensão da conversa. Depois do intervalo comercial, o novo apresentador do Big Brother pediu para que não conversassem todos de uma vez. Quando ninguém estava esperando, Tadeu decidiu fazer um breve “jogo da discórdia” com o grupo Pipoca. O objetivo era escolher adjetivos para os novos colegas de reality. Quatro deles ficaram sem receber placas e ficaram constrangidos.

Nas redes sociais, os internautas repercutiram o início da atração: “eles querendo meter um jogo da discórdia no primeiro dia de BBB????”, foi um dos comentários

Coronavírus

Três integrantes do time Camarote, de pessoas conhecidas do público, foram apresentados na sequência do jogo da discórdia: Arthur Aguiar, Linn da Quebrada e Jade Picon. Os três admitiram que testaram positivo para covid-19 e devem entrar na casa do BBB 22 somente na quinta-feira, dia 20. Todos têm as duas doses da vacina contra o coronavírus e apresentaram sintomas leves da doença.

Tiago Abravanel foi o primeiro a pisar no Big Brother Brasil. “Gente, não estou acreditando…estou sozinho aqui?”, disse o neto do Silvio Santos. Na sequência, Brunna Gonçalves entra em choque. Depois, foi a vez do surfista Pedro Scooby: “Caramba, parece um parque de diversão”. O atleta olímpico Paulo André, a cantora Maria, o ator Douglas Silva, o Dadinho do filme Cidade de Deus, e a cantora Maiara Azevedo completaram o restante do Camarote.

