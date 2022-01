Série da Netflix estrelada por Camila Queiroz e Maisa Silva ganha data de estreia

Por Estadão - Estadão 8

A Netflix anunciou a data de estreia de De Volta aos 15, estrelada por Camila Queiroz e Maisa Silva. Prevista para entrar no catálogo no dia 25 de fevereiro, a série trará as atrizes no papel de Anita, na adolescência e juventude.

Para divulgar a novidade, Maisa apareceu em um vídeo no Instagram da Netflix vivendo a personagem.

No trailer , Anita está em um quarto cercado de referências do começo dos anos 2000 e enfrenta o desafio de se conectar à internet discada, conexão da época que era realizada através de uma linha telefônica.

Inspirada no livro homônimo de Bruna Vieira, a série trará a protagonista que, insatisfeita com a vida adulta, acaba sendo transportada para o primeiro dia no colegial.

O elenco ainda conta com a participação de nomes como Klara Castanho, Caio Cabral, Lucca Picon, João Guilherme, Pedro Ottoni, Amanda Azevedo, Pedro Vinicius, Mariana Rios, Bruno Montaleone, Yana Sanderberg, Alice Marcone e Breno Ferreira.

