Marcos Rocha e Marcelo Lomba retomam treinos e Palmeiras zera casos de covid-19

Por Estadão

O técnico Abel Ferreira enfim pôde contar com todo o elenco à disposição na pré-temporada, visando o Campeonato Paulista, mas principalmente o Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira, o goleiro Marcelo Lomba e o lateral Marcos Rocha se reapresentaram após se recuperarem da covid-19.

Com isso, o Palmeiras, que sofreu um leve surto da doença neste início de temporada, zerou os casos dentro do seu elenco. Abel Ferreira realizou um trabalho tático e fez um aprimoramento nas finalizações em cobranças de pênalti.

O elenco ganhou folga no último domingo após realizar dois amistosos no sábado. De manhã, venceu o Juventus por 2 a 1, mesmo placar do triunfo sobre o Primavera, realizado no horário da tarde.

O treinador deu pistas que montará o Palmeiras em 2022 com três zagueiros, formação que tentou utilizar na temporada passada, mas que abriu mão com a sequência de resultados ruins no Brasileirão,

A ideia do treinador é encaixar o recém-chegado Murilo, ex-Cruzeiro, ao lado de Luan e Gómez. Outro reforço para a temporada, o volante Atuesta tem se destacado nos treinos e chamou a atenção de Abel Ferreira. O colombiano estaria disputando posição com Zé Rafael.

A estreia oficial do Palmeiras na temporada será no dia 23, contra o Novorizontino, às 16h, em Novo Horizonte-SP, pelo Campeonato Paulista.

