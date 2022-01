Taxas futuras de juros rondam estabilidade após dados de inflação e Focus

Por Estadão - Estadão 7

Os juros futuros rondam a estabilidade, com viés de alta, na manhã desta segunda-feira, com pouca liquidez em dia de feriado nos Estados Unidos. Investidores digerem vários indicadores nesta manhã juntamente com a piora das expectativas de inflação no relatório Focus.

O IPC-S desacelerou de 0,53% na primeira quadrissemana de janeiro para 0,43% na segunda leitura do mês. O IGP-10 subiu 1,79% em janeiro, após ter recuado 0,14% em dezembro, acima da mediana do Projeções Broadcast de +1,55%. E o Índice de Atividade (IBC-Br) subiu 0,69% em novembro, após recuo de 0,28% de outubro, praticamente em linha com a mediana das estimativas do mercado financeiro, positiva em 0,70%.

Às 9h29 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 estava em 11,97%, de 11,95% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia taxa de 11,25%, de 11,22%, e o para janeiro de 2027 subia para 11,16%, de 11,13% no ajuste de sexta-feira.

Luciana Xavier

Estadao Conteudo

