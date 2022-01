Suns atropelam Pistons e ampliam vantagem na NBA; Warriors perdem

Por Estadão - Estadão 4

Dono da melhor campanha na temporada regular da NBA, o Phoenix Suns fez mais uma vítima na noite deste domingo. Fora de casa, arrasou o Detroit Pistons por 135 a 108 e ampliou a vantagem na liderança da Conferência Oeste. Para tanto, contou ainda com uma dura derrota do Golden State Warriors, na mesma rodada.

Em Detroit, Devin Booker foi o cestinha da partida, com 30 pontos. JaVale McGee e Cameron Payne anotaram 20 pontos cada. O maestro Chris Paul, mais discreto, registrou 10 pontos, seis rebotes e seis assistências. Pelos Pistons, Cade Cunningham e Cory Joseph foram os destaques, com 21 pontos cada.

O 33º triunfo deixou os Suns em situação mais tranquila na liderança da Conferência Oeste. Além do maior número de vitórias na temporada até agora, a equipe soma o menor número de derrotas: foram apenas nove. O Detroit, por outro lado, exibe aproveitamento quase invertido: 10 vitórias e 32 revezes. Está na 14ª e penúltima colocação da Conferência Leste.

Se não bastasse o bom triunfo conquistado fora de casa, os Suns ainda contaram com um tropeço do Golden State Warriors também longe dos seus domínios. O rival foi superado pelo Minnesota Timberwolves por 119 a 99. Os visitantes entraram em quadra sem Stephen Curry, astro da equipe, e Draymond Green, ambos por problemas físicos. Ainda recuperando o ritmo de jogo, Klay Thompson não esteve à altura para liderar a equipe.

Foram apenas 13 pontos e quatro rebotes. O cestinha dos Warriors foi Jordan Poole, com 20 pontos. Jonathan Kuminga deixou o banco de reservas para contribuir com 19 pontos. Pelos Timberwolves, o destaque foi Karl-Anthony Towns, com 26 pontos e 11 rebotes.

O domingo ainda contou com uma péssima notícia para o Brooklyn Nets, que sequer entrou em quadra. Kevin Durant, um dos maiores astros em atividade na NBA, teve confirmada uma torção no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e deve ficar afastado por até seis semanas.

Ele se machucou no sábado, na partida contra o New Orleans Pelicans. Os exames confirmaram a lesão no dia seguinte. Durant é o maior pontuador da NBA no momento, com 29,3 de média por jogo, e um dos líderes da votação popular para o All-Star Game.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Detroit Pistons 108 x 135 Phoenix Suns

Sacramento Kings 112 x 118 Houston Rockets

Denver Nuggets 102 x 125 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 119 x 99 Golden State Warriors

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Boston Celtics x New Orleans Pelicans

New York Knicks x Charlotte Hornets

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Chicago Bulls

Los Angeles Clippers x Indiana Pacers

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Orlando Magic x Portland Trail Blazers

Miami Heat x Toronto Raptors

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Los Angeles Lakers x Utah Jazz

