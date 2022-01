Bolsonaro volta ao Alvorada após passear de moto e encontrar pessoas sem máscara

Por Estadão - Estadão 10

O presidente da República, Jair Bolsonaro, retornou ao Palácio do Alvorada por volta das 18 horas deste domingo, 16, após sair para dar um passeio de moto por Brasília durante a tarde. Ele havia deixado a residência oficial da Presidência para o passeio por volta das 15h30.

Durante o passeio, Bolsonaro andou de moto pela vila militar do Regimento de Cavalaria de Guardas, segundo informações publicadas nas redes sociais de populares.

No local, chegou a tirar uma foto com 11 pessoas, todas sem máscara de proteção contra a covid-19. O presidente também estava sem o equipamento.

Segundo profissionais de veículos de imprensa que monitoram as saídas e as chegadas do presidente do local, o presidente saiu do Alvorada sem avisar nem mesmo a equipe que faz sua segurança, que só depois tentou segui-lo.

