Mohamed chega a Belo Horizonte para assumir Atlético e exalta trabalho de Cuca

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Novo técnico do Atlético Mineiro, Antonio Mohamed, conhecido como ‘El Turco’, foi recepcionado por torcedores e jornalistas que compareceram na tarde deste domingo no Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em breve contato com a imprensa, o treinador falou sobre suas expectativas e exaltou o trabalho de seu antecessor, Cuca, campeão brasileiro e da Copa do Brasil com o clube alvinegro.

Continua depois da publicidade

Antonio Mohamed trouxe outros três profissionais para compor a comissão técnica do Atlético, dois auxiliares e um preparador físico. Após assinar com o time mineiro por uma temporada, o treinador assume o clube oficialmente nesta segunda-feira, quando terá o primeiro contato com o elenco.

“Estou muito feliz por estar aqui e ter a oportunidade de dirigir um grande da América. Saudações a toda a Massa atleticana. Venho prometendo muito trabalho, com muita expectativa por dar sequência ao trabalho com títulos, que Cuca conseguiu em 2021. Estou muito feliz de estar aqui. Trabalhar a partir de amanhã. Trabalhar”, falou o treinador.

Advertisement

O ‘El Turco’ estava sem clube desde quando deixou o Monterrey, do México, em 2020. Esteve com o clube mexicano no Mundial de Clubes de 2019, perdendo para o Liverpool, que mais tarde via a ser campeão em cima do Flamengo, de Jorge Jesus, outro nome consultado pelo Atlético.

Continua depois da publicidade

Além do Monterrey, o treinador comandou o Tijuana, também do México, e participou do ‘Milagre do Horto’, na edição de 2013 da Copa Libertadores da América. Na ocasião, foi eliminado pelo próprio Atlético Mineiro, com direito a um pênalti defendido pelo goleiro Victor, cobrado por Riascos.

A estreia do treinador no comando do Atlético Mineiro acontecerá no dia 26 de janeiro, diante do Villa Nova, no estádio Castor Cifuentes, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].