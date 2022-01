Bétis elimina Sevilla em jogo de 2 dias após confusão e protesto na Copa do Rei

Por Estadão - Estadão 8

Após o Sevilla abandonar o jogo no sábado, por causa de uma barra de plástico atirada contra o meia Jórdan, o clássico de Andaluzia, válido pelas oitavas de final da Copa do Rei, foi finalizado neste domingo, com vitória do Bétis, por 2 a 1, no estádio Benito Villamarin.

A partida foi suspensa aos 41 minutos do primeiro tempo, logo após o gol de empate do Bétis. Um torcedor do time mandante arremessou um objeto que acabou acertando a cabeça do meia Jórdan. Irritado com o caso, o time do Sevilla optou por deixar o campo em protesto.

A Federação Espanhola de Futebol anunciou a suspensão da partida uma hora após o ocorrido. O jogo recomeçou neste domingo, mas sem muito clima por parte dos jogadores do Sevilla, que acabaram eliminados com a derrota para o arquirrival.

Antes da paralisação, o duelo estava equilibrado, com boas oportunidades para ambos os lados. O Bétis foi mais agressivo e chegou a ter um gol anulado. Logo depois, o Sevilla respondeu e saiu na frente do placar. Papu Gomez recebeu belo passe e, de fora da área, mandou no canto direito do goleiro para fazer 1 a 0.

O empate veio aos 39 minutos. Nabil Fekir cobrou um escanteio venenoso, que enganou o goleiro do Sevilla e terminou no fundo das redes. Logo após o gol olímpico, um objetivo foi atirado no gramado e acertou o meia Jórdan, originando todo o protesto da equipe visitante.

Sem torcida, o jogo recomeçou neste domingo, mas totalmente sem clima depois do ocorrido. O Bétis aproveitou melhor as oportunidades e chegou ao gol com Sergio Canales, aos 32 minutos da etapa final. Ele recebeu dentro da área e chutou rasteiro para confirmar a classificação dos mandantes.

Após carimbar a classificação, o Bétis volta a focar no Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira, às 16h, encara o Alavés, novamente no Benito Villamarín. Já o Sevilla pega na quarta-feira, às 17h30, o Valencia, no Mestalla.

O Valencia, inclusive, também avançou às quartas de final da Copa do Rei ao derrotar o Baleares por 1 a 0, com gol marcado pelo brasileiro Marcos Andre, logo no primeiro minuto da partida.

