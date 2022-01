Avanço da Ômicron nos EUA intensifica campanha por mais estímulos econômicos

Por Estadão - Estadão 6

Hotéis, academias de ginástica, empresas de ônibus de turismo e clubes de ligas menores fazem parte de uma longa linha de negócios que buscam bilhões de dólares em novos auxílios do governo para conter os efeitos econômicos da covid-19 – se conseguirem superar a oposição de muitos republicanos que dizem que o Congresso já forneceu o suficiente.

Os lobistas das empresas dizem que sua campanha assumiu uma nova urgência à medida que a variante Ômicron varre o país, forçando muitas empresas a reduzirem ou encerrarem as operações à medida que os funcionários ligam para dizer que estão doentes e os clientes cancelam pedidos e reservas.

Alguns congressistas republicanos apoiam mais fundos de ajuda para algumas indústrias, mas a maioria geralmente se opõe a gastar mais recursos para ajudar empresas em dificuldades. Esses opositores dizem que o governo já forneceu alívio suficiente, incluindo mais de US$ 900 bilhões por meio do Programa de Proteção ao Salário, e que mais gastos do governo alimentarão a inflação e os déficits orçamentários.

Os lobistas da indústria têm como alvo a legislação que está sendo elaborada pelo senador democrata Ben Cardin, presidente do Comitê de Pequenas Empresas do Senado, que encontrou um aliado no senador republicano Roger Wicker para um projeto de lei que entregaria cerca de US$ 60 bilhões em subsídios da Administração de Pequenas Empresas.

Os esforços para fornecer assistência de alívio parecem ter apoio na Câmara. Quase 100 deputados democratas e republicanos assinaram uma carta em dezembro pedindo ajuda para as empresas.

As perspectivas são mais difíceis no Senado. Sob os procedimentos modernos do Senado, a maioria das leis precisa de 60 votos para aprovação. Os democratas e seus aliados controlam 50 votos, então Cardin está tentando adoçar o projeto de estímulo com disposições que podem atrair o apoio de 10 republicanos. Ele tem o apoio de cerca de meia dúzia de republicanos até agora.

(Com Dow Jones Newswires)

Estadao Conteudo

