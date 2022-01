Brasil tem 145,6 milhões de pessoas com 2ª dose da vacina contra a covid

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quinta-feira, 22, a 161.905.777, o equivalente a 75,37% da população total, de acordo com a nova projeção populacional do IBGE para este ano. Nove capitais do País começaram a vacinação infantil nesta manhã. Nas últimas 24 horas, 37.149 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Ao todo, 13 Estados não divulgaram os boletins de imunização do período.

Continua depois da publicidade

Entre os mais de 161 milhões de vacinados, 145,6 milhões receberam a segunda dose ou um imunizante de aplicação única.

Nas últimas 24 horas, 343.333 pessoas receberam a segunda dose e outras 3.212 receberam o imunizante produzido pela Johnson & Johnson.

Advertisement

Neste sábado, 188,9 mil pessoas ainda receberam a dose de reforço. Ao todo, 32,5 milhões de brasileiros já foram “revacinados” – o equivalente a 15,15% da população total.

Continua depois da publicidade

Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 572,6 mil doses nas últimas 24 horas.

Os Estados que não divulgaram os registros de vacinação neste sábado são: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul e Tocantins.

São Paulo tem 81,71% da população total vacinada ao menos com uma dose contra o coronavírus, e 78,65% com duas doses ou aplicação única, o mais avançado do País. Os outros quatro Estados com a maior proporção de habitantes com essa taxa são: Piauí (75,33%), Minas Gerais (72,66%), Santa Catarina (72,39%) e Mato Grosso do Sul (72,78%).

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].