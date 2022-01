Usiminas retoma gradualmente atividades de mineração afetadas por chuvas em MG

Por Estadão - Estadão 6

A Usiminas informou neste sábado a retomada gradual das atividades do seu negócio de mineração (Musa). A operação havia sido interrompida no início da semana devido às fortes chuvas que atingiram Minas Gerais, Estado no qual a companhia concentra suas minas.

Segundo o grupo, os problemas ainda afetam empresas responsáveis pela cadeia de escoamento de minério. “A Musa está acompanhando a evolução das ações implementadas por tais empresas de forma a assegurar a mais rápida recuperação possível.”

O elevado volume de chuvas que atingiu o polo de produção em Minas Gerais paralisou atividades também de outras mineradoras, como a Vale CSN e a Vallourec. Também levantou o temor sobre a segurança das barragens, o que fez algumas mineradoras elevarem o nível de alerta.

A Mineração Usiminas informou neste sábado ter retomado o nível não emergencial (nível zero) do Plano de Ação das barragens. O indicador de segurança havia sido elevado para nível 1 no dia 10 de janeiro, patamar que indica estado inicial de alerta, mas não necessariamente comprometimento dos fatores de segurança – não requer, por exemplo, a retirada de moradores ou acionamento de sirenes.

O impacto das chuvas sobre as mineradores entrou no radar do mercado e alguns analistas passaram a ver risco de eventuais efeitos no preço. Em relatório divulgado após os anúncios, o BTG estimou que as paralisações poderiam colocar em risco até 30% da produção de minério de ferro, ainda que considerasse as chuvas um fenômeno esperado para esta época do ano e, até então, dentro do previsto.

A Musa produz minério de ferro na região de Itaiaçu. Em 2020, dado mais recente disponível, o volume alcançou 8,7 milhões de toneladas e a companhia apurou R$ 3,8 bilhões em receitas, cerca de 35% delas referentes a vendas ao mercado externo.

Gabriel Baldocchi

Estadao Conteudo

