Mbappé marca, PSG vence Brest e abre 11 pontos na liderança do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain venceu mais uma partida pelo Campeonato Francês neste sábado e segue com larga vantagem rumo ao título do torneio. Em confronto válido pela 21.ª rodada, o time de Paris derrotou o Brest pelo placar de 2 a 0, no estádio Parque dos Príncipes.

A vitória mantém a larga vantagem do time parisiense na liderança da competição, agora com 50 pontos somados. Já são 11 de vantagem para o Nice, segundo colocado. A vantagem chegou a ser maior, mas a equipe comandada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino havia empatado seus dois últimos jogos, enquanto que o rival venceu seus compromissos. O Brest figura no meio da tabela de classificação, em 13.º com 25 pontos, e acumula quatro partidas sem vencer.

Paris Saint-Germain e Brest protagonizaram um ótimo jogo de futebol no primeiro tempo. O time visitante começou bem o jogo e conseguiu dificultar a vida da equipe parisiense por alguns minutos, criando chances de perigo. O goleiro italiano Donnarumma teve participação importante para evitar que o placar fosse aberto.

Com o passar do tempo, o PSG começou a dominar a partida ainda no primeiro tempo. O placar foi aberto por Mbappé aos 32 minutos. O francês recebeu de Wijnaldum na entrada da área, trouxe a bola para o pé direito e deslocou o goleiro com um chute no cantinho para tirar o zero do placar. O time de Paris chegou a ampliar ainda no primeiro tempo, mas o gol feito por Icardi foi anulado.

Em vantagem, o time mandante teve mais tranquilidade para dominar a partida no segundo tempo. O placar foi ampliado para 2 a 0 logo aos 8 minutos. O lateral Nuno Mendes aplicou uma sequência de dribles no marcador adversário e cruzou para Kehrer completar para o gol.

No próximo fim de semana, o Paris Saint-Germain volta a campo para mais um jogo do Campeonato Francês, contra o Reims. Já o Brest fará confronto diante do Lille para buscar a recuperação na próxima rodada.

