Philippe Coutinho estreia e lidera reação do Aston Villa contra Manchester United

O brasileiro Phillipe Coutinho teve uma estreia dos sonhos com a camisa do Aston Villa diante do Manchester United neste sábado. O meio-campista entrou no segundo tempo, quando o time de Birmingham perdia por dois gols, e comandou a reação dos mandantes no estádio Villa Park, empatando o jogo por 2 a 2. A partida foi válida pela 22.ª rodada do Campeonato Inglês.

De volta à Inglaterra, Coutinho foi colocado em campo pelo técnico Steven Gerrard aos 22 minutos da etapa final, tempo suficiente para o estreante brasileiro se tornar o principal nome da reação do Aston Villa, que buscou o empate em dois lances do jogador da seleção brasileira. Douglas Luiz, também revelado pelo Vasco, esteve em campo durante os 90 minutos. Quem também estreou na partida pelo Aston Villa foi o lateral-esquerdo Lucas Digne. O francês também começou jogando desde o primeiro minuto.

Este é o segundo tropeço seguido do Manchester United no Campeonato Inglês, o que deixa a equipe na sétima colocação, fora da zona de classificação para as principais competições europeias, com 32 pontos. O Aston Villa é o 13.º colocado e, sem vencer há três rodadas, chega a 23.

Um erro gritante do goleiro Emiliano Martinez marcou o início do jogo. Logo aos 6 minutos, em cobrança de falta na direção lateral da área, Bruno Fernandes arriscou chute de longe, na direção do goleiro. A bola, que parecia fácil de ser defendida, passou por baixo das pernas de Martinez. O lance abriu o placar da partida, que continuou muito tranquila para o Manchester United, mesmo fora de casa.

A imposição da equipe de Manchester rendeu boas chances de gol e, após a falha, Martinez conseguiu defender chutes perigosos de Greenwood e Fernandes. Na reta final do primeiro tempo, o Aston Villa conseguiu melhorar no jogo. De Gea fez boa defesas em cabeceio de Buendía e chute de Digne.

O Villa Park foi palco de um segundo tempo movimentado, com chances para os dois lados. Os dois goleiros precisaram fazer grandes defesas para manter o placar sem alterações na volta dos vestiários. E, das muitas chances de gol, quem aproveitou primeiro foi o Manchester United, que pressionou a saída de bola e recuperou no ataque. Fred deu passe para Bruno Fernandes fazer chute indefensável e ampliar para 2 a 0 aos 21 minutos.

Coutinho entrou logo após o gol sofrido e teve papel fundamental na reação dos mandantes. Aos 31 minutos, o brasileiro criou a jogada que terminou com gol de Jacob Ramsey, descontando para 2 a 1. Quatro minutos mais tarde, Coutinho apareceu de novo e empatou o jogo. Ramsey retribuiu o passe para Coutinho, que apareceu livre na área para marcar. O fim da partida foi tenso e o 2 a 2 permaneceu no placar até o apito final.

CLÁSSICO ADIADO – O clássico de Londres entre Arsenal e Tottenham, que aconteceria neste domingo, foi adiado pela Premier League, responsável pelo Campeonato Inglês. O pedido de adiamento foi feito pelo Arsenal devido aos casos de covid-19 no time e atletas convocados para a Copa Africana de Nações, além dos desfalques por lesões e suspensão. O Tottenham reclamou da decisão. O jogo entre Burnley e Leicester City, marcado inicialmente para este sábado, também foi adiado por conta das altas de casos do novo coronavírus no Reino Unido.

Outras três partidas da rodada, envolvendo times da parte de baixo da tabela de classificação, aconteceram neste sábado e duas delas tiveram gols brasileiros. O Everton perdeu por 2 a 1 para o Norwich. Richarlison foi às redes na partida e descontou o placar para o clube de Liverpool com um golaço de bicicleta. Keane, contra, e Idah marcaram para o Norwich.

Outro brasileiro marcou gol no dia. O atacante João Pedro, revelado pelo Fluminense, subiu para cabecear aos 43 minutos do segundo tempo e marcou o gol do empate por 1 a 1 do Watford contra o Newcastle. Saint-Maximin abriu o placar para o time de Newcastle na partida. Além disso, o Wolverhampton venceu o Southampton por 3 a 1 jogando em casa.

