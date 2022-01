Mostra de cinema de Tiradentes acontecerá em formato virtual

Por Estadão - Estadão 6

Dos mais aguardados festivais de cinema nacionais, a Mostra de Cinema de Tiradentes suspendou hoje, por comunicado, todas as atividades presenciais. A iniciativa acompanha a série de eventos cancelados ou transferidos para formato remoto em todo o país. Em São Paulo, por exemplo, peças de teatro foram adiadas ou canceladas, conforme adiantou a reportagem do Estadão. Devido o avanço da variante Ômicron, produtores, artistas e diretores aderiram às recomendações sanitárias. A Mostra ocorre de 21 a 29 de janeiro na cidade mineira de Tiradentes.

“A Universo Produção, em diálogo com o Governo de Minas Gerais, com a Prefeitura Municipal de Tiradentes, patrocinadores, parceiros, profissionais do audiovisual, fornecedores, equipes e curadores, conclui que o melhor a ser feito neste momento é transferir as atividades presenciais da 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes para o formato online, mantendo o mesmo propósito conceitual do evento e de programação”, escreveu a coordenadora geral da Mostra de Tiradentes, Raquel Hallak.

Evento reverenciado no mercado audiovisual nacional, a Mostra de Cinema de Tiradentes é um dos maiores propagadores do cinema indepentente do Brasil. Cobiçado por estudantes a veteranos do Audiovisual, a programação variada sempre abriu espaço para curta-metragens questionadores, filmes lado B e produções nacionais voltadas para o cinema de arte, como O Dia do Galo, documentário de Cris Azzi e Luiz Felipe Fernandes.

