Italo Ferreira ganha estátua de cinco metros de altura em Baía Formosa

O surfista Italo Ferreira ganhou nesta sexta-feira uma estátua em sua homenagem para festejar a medalha de ouro olímpica no surfe nos Jogos de Tóquio. A escultura foi inaugurada na Praia do Pontal, em Baía Formosa, cidade litorânea potiguar onde o atleta nasceu e vive até hoje. O monumento foi idealizado pelo governo do Rio Grande do Norte.

“Eu me sinto muito honrado pela homenagem e feliz que a estátua está aqui em Baía Formosa, minha cidade que tanto amo. É, sem dúvidas, um momento especial e que trará ainda mais visibilidade e alegria para a cidade e para o surfe”, disse o atleta, que além de campeão olímpico no ano passado também foi campeão mundial em 2019.

A relação de Italo com Baía Formosa é tão grande que virou até tema de documentário sobre sua trajetória. Ele começou a brincar nas ondas locais com tampas de caixa de isopor, que seu pai usava para guardar com gelo os peixes que pescava. A brincadeira de criança foi ficando sério e logo vieram bons resultados, já em cima de pranchas tradicionais.

“Ver todo esse carinho com as minhas conquistas no surfe é muito gratificante e só prova a importância de nunca desistirmos, de acreditarmos em nossos sonhos, ter fé e ir lá conquistar o que desejamos”, continuou o surfista, que já está se preparando no quintal de sua casa para a disputa da próxima temporada do Circuito Mundial de Surfe, que começa em Pipeline, no Havaí, no dia 29 de janeiro.

A escultura foi feita pelo renomado escultor potiguar Guaraci Gabriel, que tem mais de 40 anos de experiência e tem suas obras espalhadas por várias cidades do Brasil. O monumento tem cinco metros de altura e foi inaugurado com festa e a presença de Italo. “É um momento especial para mim, para minha família e minha cidade. Foi aqui que aprendi a surfar e onde acreditaram no meu sonho. Eu nunca imaginei que um dia poderia ganhar isso”, disse, emocionado, ao lado de sua mãe Katiana Ferreira, da irmã Polyana e do pai Luiz Ferreira.

A expectativa é que essa estátua se torne um ponto turístico em Baía Formosa e possa atrair turistas de outros Estados. “Italo Ferreira é um símbolo da capacidade de superação do nosso povo. O fato dele ser o primeiro campeão olímpico de surfe é um feito histórico que será lembrado eternamente”, comentou Canindé de França, subsecretário do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte.

