Recuperado da covid-19, volante Sandry reforça treino do Santos

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O técnico Fábio Carille ganhou um reforço no treino desta sexta-feira. O jovem volante Sandry voltou as atividades no CT Rei Pelé após se recuperar da covid-19. O jogador, que estava sem sintomas, testou negativo para a doença e retomou o treino após cumprir o prazo de isolamento.

Continua depois da publicidade

Motivado, o volante projetou uma boa temporada depois de passar os últimos dias longe do clube. “Acho que tem tudo para ser um ótimo ano, não só para mim, mas para todo o nosso grupo. A gente até conversou aqui na academia sobre o ano passado ter ido direto após o fim do Brasileirão de 2020, e agora estamos tendo uma pré-temporada, com tempo para trabalhar bem. Acredito que vai ser uma temporada diferente. Estamos merecendo ganhar um título com essa camisa, nosso grupo está focado e vamos em busca disso”, declarou.

Para Sandry, o afastamento nos últimos dias foi incômodo por se tratar de novo período longe dos gramados. O jogador enfrentou uma temporada 2021 problemática por conta de uma grave lesão no joelho direito. Foram oito meses longe dos treinos e dos jogos. Ele fez seu retorno ao time somente em novembro.

Advertisement

“Nas férias mesmo eu já estava com saudade de vestir essa camisa. Então foi muito pior ter ficado em casa esses dias com a covid-19, vendo os companheiros já trabalhando por aqui. Mas segui treinando firme mesmo longe, não parei, e estou feliz demais em poder voltar hoje. Pronto para fazer uma grande temporada”, comentou;

Continua depois da publicidade

Sandry entrou na lista dos jogadores que contraíram covid-19 neste início de ano. E será acompanhado pelo infectologista Evaldo Stanislau, médico do clube, pelos próximos dias, seguindo os protocolos do clube. Os demais atletas nesta situação de acompanhamento são Carlos Sánchez, Léo Baptistão, Ângelo, Luiz Felipe, Vinicius Zanocelo e Marinho.

CERTIFICADO DO FGTS – Para o clube, o retorno de Sandry não foi a única boa notícia. Também nesta sexta o Santos recebeu o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da Caixa Econômica Federal. O documento atesta que a instituição está em situação regular, com o FGTS de todos os funcionários quitados e também o Profut com os pagamentos em dia.

“Pagar impostos é obrigação, mas este é um documento importante, porque ao assumirmos em janeiro do ano passado, encontramos muitas pendências”, disse Andres Rueda, presidente do Santos. A última certidão obtida foi em março de 2019. Este era o último certificado que faltava atestando que o Santos está em dia com todos os tributos, de acordo com o clube.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].