Grêmio é surpreendido pelo Novorizontino e cai na Copa São Paulo de Juniores

O atual vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Grêmio não conquistará o seu primeiro título do torneio nesta temporada. O clube gaúcho foi eliminado ao ser surpreendido pelo Novorizontino, por 2 a 1, no começo da noite desta sexta-feira, em Jaú (SP).

Ao passar pelo Grêmio, o Novorizontino passa a ser uma das sensações do torneio e aguarda o duelo entre América Mineiro e Falcon-SE para conhecer seu adversário na próxima fase.

O primeiro tempo foi todo do Novorizontino. O time do interior paulista se aproveitou do início desligado do Grêmio para pressionar e largar na frente. De tanto insistir, o gol saiu aos 34 minutos. Em boa trama de contra-ataque, Rômulo avançou pela direita e tocou para Bertuol empurrar para o fundo das redes.

O Grêmio sentiu o gol e deu ainda mais espaço para o Novorizontino, que ampliou aos 38 minutos. Cauã Santos recebeu na direita, passou como quis por Cuiabano e arriscou de esquerda para fazer o segundo do time paulista.

No segundo tempo, o Grêmio fez o que era esperado, partiu para cima do clube paulista e diminuiu aos quatro minutos. Kaká achou Cuiabano dentro da área. Ele dominou e soltou a bomba, à queima-roupa do goleiro, para recolocar a equipe gaúcha no jogo.

Após sofrer o gol, o Novorizontino recuou e foi tentando administrar a vantagem conquistada na primeira etapa. O Grêmio por pouco não aproveitou. Cuiabano bateu colocado e mandou na trave.

TEM MAIS – Na tarde desta sexta-feira, o Mirassol venceu o Sport por 2 a 0, na cidade de Bálsamo, e é o primeiro time paulista garantido nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O adversário do Mirassol na próxima fase será o Bahia, que eliminou o Votuporanguense, após vencer por 1 a 0.

Confira os jogos desta sexta-feira:

11 horas

Taubaté-SP 1 (3) x (4) 1 Botafogo-RJ

13h15

Votuporanguense-SP 0 x 1 Bahia-BA

15 horas

Ponte Preta-SP 0 x 3 Fluminense-RJ

16 horas

Mirassol-SP 2 x 0 Sport-PE

17h15

Novorizontino-SP 2 x 1 Grêmio-RS

18h30

Falcon-SE x América-MG

19h30

Ferroviária-SP x Santos-SP

21h45

Corinthians-SP x Resende-RJ

