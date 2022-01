Flávia Arruda diz que licença do governo é para descanso com filhas

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

A ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda (PL), justificou seu pedido de licença no período de 13 a 21 de janeiro. “(Estou) aproveitando o recesso parlamentar para tirar uns dias com minhas filhas, que ainda são pequenas”, escreveu nesta sexta-feira, dia 14. Ela lembrou que trabalhou durante o Natal e o Ano Novo e não teve folga no final do ano passado. O afastamento de Flávia Arruda foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União (DOU). A ministra vem sofrendo pressão de aliados do presidente Jair Bolsonaro que compõem o Centrão por supostamente não liberar emendas e honrar outros compromissos.

Continua depois da publicidade

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].