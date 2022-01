Petrobras revisa meta de 2022 com redução na produção total de óleo e gás

Por Estadão - Estadão 3

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 14, que revisou para baixo a meta de produção de 2022 por conta da venda de parte dos campos de Atapu e Sépia para a iniciativa privada. Segundo a estatal, a queda será de 70 mil de barris de óleo equivalente (boe) por dia no exercício.

“O início da partilha de produção dos FPSOs P-70 e Carioca, em operação nos campos de Atapu e Sépia, respectivamente, impactará a meta de produção da Petrobras divulgada no Plano Estratégico de 2022-26”, disse a empresa em nota.

A vigência do regime de partilha de produção nos campos, substituindo o regime de cessão onerosa, começa a vigorar no início de maio de 2022. Em Atapu a Petrobras terá 65,68% e em Sépia, 55,30%.

Com essa redução, houve alteração na projeção para a média do ano, de 2,7 para 2,6 milhões de boe/d, com variação de 4% para mais ou para menos. A produção de petróleo e produção comercial tiveram impacto menor, de 60 mil boe/d, mas permaneceram com as mesmas faixas, respectivamente, 2,1 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) e 2,3 bpd, também com variação de 4% para cima ou para baixo.

A estatal manteve a previsão de investir US$ 11 bilhões em 2022, que devem incluir mais um sistema de produção em cada um dos campos de Atapu e Sépia.

