Agronegócio: exportação em 2021 foi recorde de US$ 120,6 bilhões

As exportações do agronegócio em 2021 somaram recorde de US$ 120,59 bilhões, alta de 19,7%, em relação ao ano anterior, conforme dados divulgados pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do Ministério da Agricultura. Em dezembro, o desempenho do setor também foi recorde, de US$ 9,88 bilhões, 36,5% superior aos US$ 7,24 bilhões de 2020.

Segundo o ministério, em nota, no último mês do ano o resultado foi puxado pelo forte aumento dos preços dos produtos exportados (22,5%) e, também, da expansão do volume exportado (11,4%). “Além dos preços elevados, houve recorde no volume exportado pelo Brasil no agronegócio (15,62 milhões de toneladas). De acordo com os analistas da SCRI, os destaques foram para soja em grãos (2,71 milhões de toneladas; +889,5%); farelo de soja (1,72 milhão de toneladas; +82%); celulose (1,64 milhão de toneladas; +28,8%); e carnes (667 mil toneladas; +3,3%)”, disse a pasta.

Com este cenário, preços elevados e aumento do volume exportado, a participação do agronegócio nas exportações brasileiras voltou a crescer. Em dezembro de 2020, as exportações do agro foram responsáveis por 39,2% do valor total vendido ao exterior, e, em dezembro de 2021, a participação alcançou 40,6%.

