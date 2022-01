Nasce filho de Bruno, do KLB, e de Maria Luiza Prange

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Bruno Scornavacca, um dos músicos do trio KLB, comemorou a chegada do filho na quarta-feira, dia 12. Ravi é o primeiro filho do artista, fruto do relacionamento com Maria Luiza Prange. “Você já é o meu melhor amigo e a melhor coisa que já me aconteceu. Sempre darei o meu melhor, assim como aprendi com os melhores. Mamãe, o que dizer de você? Caraca, nunca vi uma fortaleza tão gigante e segura”, escreveu Bruno. No Instagram, o cantor e a companheira compartilharam fotos do parto. Vários amigos e personalidades comentaram a publicação, como o ator Duda Nagle: “Parabéns casal! Que Deus abençoe a família”. O cantor Zezé di Camargo também deixou uma mensagem: “parabéns amigo!! Que traga sempre luz e alegria em sua vida”.

Continua depois da publicidade

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].