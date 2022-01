Gabriel Sara elogia reforços do São Paulo e projeta 'grande ano'

Por Estadão - Estadão 5

Após viver sua melhor temporada pelo São Paulo em 2021, o meia Gabriel Sara está com a confiança em alta para 2022. O jovem jogador aposta em um “grande ano” na equipe, principalmente após a chegada de cinco reforços para o time comandado pelo técnico Rogério Ceni.

“O pessoal chegou para agregar. Tivemos contatos e são profissionais, intensos demais, com história no futebol, e vão ajudar muito a gente”, projetou Sara. Até agora o São Paulo anunciou cinco novos contratados: o goleiro Jandrei, o lateral Rafinha, o meio-campista Patrick e os meia-atacantes Nikão e Alisson.

Com os reforços, Sara acredita que o São Paulo poderá superar as oscilações exibidas ao longo de 2021. “Fiquei feliz pela temporada que fiz, porém, muito insatisfeito com a temporada do time, porque começamos bem e deixamos cair muito”, comentou o atleta de 22 anos.

Em 2021, o meia registrou sua melhor temporada pela equipe paulista até agora. As boas atuações foram acompanhadas por dez gols. “Acredito que, agora, é buscar evolução minha e do time. Quero fazer mais gols, evoluir mais, e ter este processo com o time. Que a gente possa buscar outras coisas, começar o ano como começamos e manter assim a temporada para brigar por coisas grandes.”

Para tanto, ele valoriza o período de pré-temporada, iniciado nesta semana no clube. “Descansamos nas férias, e agora estamos focados para fazer um grande ano. Temos poder, força e time para manter uma temporada regular e buscar títulos para nossa torcida”, comentou.

“É importante ter este começo pesado e difícil, porque vai ajudar a gente a passar pelas competições durante o ano. A gente comenta, desde a base, que o São Paulo tem que brigar por tudo o que disputa. E por isso vamos entrar para ganhar”, afirmou.

