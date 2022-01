Em jogo com duas expulsões, Cruzeiro bate Red Bull Bragantino e avança na Copinha

Por Estadão - Estadão 6

Em um duelo equilibrado e com duas expulsões, o Cruzeiro garantiu a classificação à 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira ao ganhar do Red Bull Bragantino, por 1 a 0, em Itapira (SP).

Com 100% de aproveitamento até aqui e sem ser vazado, o Cruzeiro manteve vivo o sonho de acabar com o jejum de 15 anos sem faturar a competição. Na próxima fase, o adversário será o Retrô-PE, que eliminou o ABC-RN com uma vitória por 2 a 1.

A partida começou aberta e o Cruzeiro conseguiu abrir o placar aos 19 minutos. Alex Matos aproveitou rebote do goleiro e só completou para o gol aberto. O Red Bull Bragantino pouco ameaçou a meta de Denivys e ainda escapou de sofrer o segundo antes do intervalo.

Kaiki fez boa jogada pelo lado direito e cruzou rasteiro. Dentro da pequena área e sem marcação, Victor Diniz desperdiçou uma chance incrível ao desviar por cima do gol. O atacante ainda culpou o gramado pelo lance. No final do primeiro tempo, Breno recebeu o segundo amarelo e deixou o Cruzeiro com um a menos.

Como era esperado, o Red Bull Bragantino voltou do intervalo pressionando o Cruzeiro e o empate quase veio em chute de Gustavinho logo no primeiro minuto. Mas, aos oito, o time paulista viu Taillan receber o segundo amarelo e também ser expulso.

O jogo ficou amarrado, com nenhum dos times criando bons lances ofensivos. O Red Bull Bragantino esboçou uma pressão nos minutos finais, mas não foi o bastante para evitar a vitória do Cruzeiro.

