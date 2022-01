Ricardo Goulart faz 1º treino pelo Santos; Sánchez e Baptistão voltam após covid

Por Estadão - Estadão 1

Ricardo Goulart realizou seu primeiro treinamento com o elenco do Santos nesta quinta-feira. Recém-chegado, o meia-atacante fez um trabalho físico nas dependências do CT Rei Pelé e depois participou de atividade com bola e treinamento coletivo no gramado. Goulart foi apresentado na última terça-feira como reforço para o técnico Fábio Carille.

O dia na Baixada Santista foi de novidades, já que o volante Carlos Sánchez e o atacante Léo Baptistão também se juntaram à pré-temporada do clube. Os dois haviam testado positivo para a covid-19 e estavam assintomáticos. Tanto Sánchez quanto Baptistão cumpriram o prazo de isolamento. Ambos realizaram novos testes nesta quinta-feira e negativaram para a doença.

O Santos informou que os dois atletas seguirão com os procedimentos pós-covid nos próximos dias, mas já estão normalmente integrados aos treinamentos com o restante do elenco. Além deles, Ângelo, Luiz Felipe, Vinicius Zanocelo e Marinho retornaram recentemente após testarem positivo para a doença.

Dos atletas santistas que haviam testado positivo para covid-19 na última semana, apenas o volante Sandry não retornou aos treinamentos. O atleta segue em isolamento social e realizará um novo teste ainda nesta semana para poder iniciar a preparação.

O Santos segue cumprindo o calendário de pré-temporada para a estreia no Campeonato Paulista, que acontecerá no dia 26 de janeiro contra a Internacional de Limeira, fora de casa, no estádio Major José Levy Sobrinho. Um novo treinamento está marcado para esta sexta-feira.

