Com um a mais, Liverpool empata com Arsenal pela Copa da Liga Inglesa

Jogando com um a mais em campo por mais de 70 minutos, o Liverpool não conseguiu passar do 0 a 0 com o Arsenal nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Jogando no Anfield, o time de Jürgen Klopp sentiu falta de Salah e Mané e fez apresentação abaixo do esperado.

A partida da volta está marcada para a quinta que vem, em Londres. O vencedor do confronto vai enfrentar na final o Chelsea, que eliminou o Tottenham.

Em momento de pouco brilho na temporada, o Liverpool voltou a sofrer com os desfalques nesta quinta. As baixas de peso foram os atacantes Salah e Mané e o volante Keitá, convocados por suas seleções para disputar a Copa Africana de Nações, em Camarões – o torneio termina no dia 6 de fevereiro.

Diante das baixas, Roberto Firmino foi titular, formando trio de ataque com Diogo Jota e o japonês Minamino. Alisson e Fabinho também começaram entre os 11. Pelo Arsenal, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães foram titulares.

Mesmo com as baixas, o Liverpool começou melhor e criava as primeiras chances quando o Arsenal sofreu um duro revés. Aos 23, Xhaka foi expulso por ter acertado o pé no peito de Diogo Jota, quando o português estava prestes a entrar na área, cara a cara com o goleiro Ramsdale, após longo lançamento de Robertson.

A expulsão abriu caminho para o domínio escancarado dos anfitriões. Perto do fim do primeiro tempo, o time da casa exibia posse de bola de 78%. Era um típico duelo de “ataque contra defesa”. Mesmo assim, o Liverpool tinha dificuldade em criar chances mais agudas, enquanto o Arsenal apostava nos contra-ataques.

O segundo tempo teve início com uma clara chance para os donos da casa. Aos 2, Minamino bateu cruzado de longe e quase encobriu Ramsdale. Mas o susto não deu o tom do jogo na etapa. O Arsenal voltou mais atento do intervalo e equilibrou as ações. Chegou a dar trabalho a Alisson em dois bons lances.

Como aconteceu no primeiro tempo, o Liverpool dominava, mas não convencia. A armação não funcionava e Salah e Mané faziam falta. Tanto que a primeira finalização em gol veio apenas aos 46 minutos do segundo tempo. Dois minutos antes, Minamino desperdiçou a chance mais clara da partida. Ao pegar rebote na marca do pênalti, cara a cara com o goleiro, finalizou por cima do travessão, assegurando o 0 a 0 no placar.

