PPI dos EUA sobe 0,2% em dezembro ante novembro; previsão +0,4%

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos avançou 0,2% em dezembro na comparação com novembro, após ajustes sazonais, informou nesta quinta-feira o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta maior, de 0,4%. O núcleo do PPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve crescimento de 0,5% na mesma comparação mensal em dezembro, como projetado pelos analistas. Na comparação anual, o PPI subiu 9,7% em dezembro e o núcleo do índice teve alta de 6,9%. O Departamento do Trabalho ainda revisou o dado de novembro, de alta de 0,8% ante o mês anterior antes informada para um avanço de 1,0% do PPI. Com informações da Dow Jones Newswires.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

