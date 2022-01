Grêmio tem atuação segura contra o Santa Cruz e está na 3ª fase da Copinha

Por Estadão - Estadão 5

Com uma atuação segura, o Grêmio garantiu a classificação à 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior no final da tarde desta quarta-feira ao ganhar do Santa Cruz-PE, por 2 a 0, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. O adversário tricolor na 3ª fase será o Novorizontino-SP. A partida será realizada já na sexta-feira, novamente no Zezinho Magalhães.

Em um início alucinante, o Grêmio acertou a trave do Santa Cruz com Rubens antes de abrir o placar aos nove minutos. Kevin recebeu de Kauan Kelvin dentro da área e, de bico, mandou no cantinho do goleiro. A resposta pernambucana veio em finalização de Eddy, que explodiu na trave.

A partida era aberta, com os dois times buscando o gol. Carlos quase empatou para o Santa Cruz em chute por cima do travessão. Antes do intervalo, o Grêmio criou boas oportunidades com Kevin e Kaká.

Assim como aconteceu no primeiro tempo, o Grêmio voltou do intervalo disposto a liquidar o jogo. Rubens fez fila dentro da área e acertou a trave aos três minutos. Aos 6, o meia cruzou e Kauan Kelvin só completou, de cabeça, para o fundo do gol.

Com a vantagem construída, o Grêmio passou a administrar o jogo e mesmo assim teve espaços para ampliar o placar, mas acabou esbarrando na falta de pontaria dos atacantes e nas defesas do goleiro Thiago.

