John Kennedy decide, Fluminense vence Francana e avança na Copa São Paulo

Por Estadão - Estadão

Com atuação brilhante de John Kennedy, o Fluminense segue vivo na briga pelo sexto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time carioca derrotou a Francana por 3 a 1, nesta quarta-feira, com dois gols e uma assistência do atacante, e avançou à terceira fase da principal categoria de base do futebol nacional.

Assegurado na próxima fase, o Fluminense agora aguarda o vencedor de Jacuipense e Ponte Preta, jogo que acontecerá na noite desta terça-feira, em Franca.

O domínio do Fluminense foi total. O time tricolor não demorou para envolver a Francana e precisou de apenas sete minutos para abrir o marcador. Marcos Pedro cruzou e John Kennedy, de frente para o gol, não desperdiçou. A pressão continuou, mas Marquinho foi salvando a equipe paulista.

O Fluminense desperdiçou uma chance atrás da outra e foi fazendo o segundo apenas aos oito minutos do segundo tempo, novamente com John Kennedy. O atacante aproveitou uma falha do sistema defensivo da Francana para fazer 2 a 0

O time paulista ameaçou colocar fogo na partida ao diminuir com Vitor Mendonça em uma finalização na segunda trave, mas o Fluminense logo respondeu e colocou números finais no duelo. Em bela troca de passe, John Kennedy deu para Matheus Martins finalizar na saída do goleiro Marquinho: 3 a 1.

A tarde foi agitada nesta quarta-feira. Além do Fluminense, o Bahia classificou ao fazer 2 a 0 no Vila Nova. Os demais jogos foram para os pênaltis. Nas cobranças, o Votuporanguense eliminou o Guarani, a Ferroviária despachou o Nova Iguaçu, e o América-MG passou pelo Athletico.

Confira os jogos desta quarta-feira:

11h

Novorizontino-SP 2 x 1 Castanhal-PR

XV de Piracicaba-SP 1 x 3 Taubaté-SP

Botafogo-RJ 0 (9) x (8) 0 São José-RS

11h30

Fortaleza-CE 1 (3) x (4) 1 Resende-RJ

15h

Votuporanguense-SP 2 (5) x (3) 2 Guarani-SP

Vila Nova-GO 0 x 2 Bahia-BA

Fluminense-RJ 3 x 1 Francana-SP

Nova Iguaçu-RJ 1 (3) x (5) 1 Ferroviária-SP

Athletico-PR 1 (1) x (3) 1 América-MG

17h15

Grêmio-RS x Santa Cruz-PE

18h

Mirassol-SP x Atlético-MG

Linense-SP x Sport-PE

Falcon-SE x Velo Clube-SP

19h30

Santos-SP x Chapadinha-MA

20h

Ponte Preta-SP x Jacuipense-BA

21h45

Corinthians-SP x Ituano-SP

Estadao Conteudo

