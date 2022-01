Pedro, de 15 anos, marca e Corinthians vence o São José-SP na Copinha

Por Estadão - Estadão 10

Com gols de Pedro, de apenas 15 anos, e Giovane, o Corinthians manteve os 100% de aproveitamento na noite desta segunda-feira ao vencer o São José-SP, por 2 a 0, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com o empate entre Resende-RJ e River-PI, por 1 a 1, na partida preliminar, o Corinthians, já classificado, entrou em campo também com a liderança garantida do Grupo 15. O que motivou uma série de mudanças do técnico Diogo Siston, promovendo 11 mudanças em relação à última rodada.

A opção por um time alternativo também foi importante para descansar a maioria dos jogadores que estiveram em campo nas duas primeiras rodadas, assim como positiva para a comissão técnica avaliar outros nomes para a sequência da competição, caso do meia Pedro, de apenas 15 anos.

Na próxima fase, o Corinthians, líder, com sete pontos, enfrentará o Ituano, segundo colocado do Grupo 16. Enquanto o Resende-RJ, segundo colocado na chave corintiana, com quatro pontos, terá pela frente o Fortaleza, líder do Grupo 16. Datas, horários e locais ainda não foram oficializados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Apesar das mudanças por atacado na formação titular, o Corinthians foi dominante no primeiro tempo, controlou a partida e criou as melhores chances de gol. O principal destaque foi Pedro, que mostrou agilidade e qualidade com a bola nos pés. Apesar disso, o placar não saiu do zero.

No segundo tempo, o Corinthians seguiu no ataque e encontrou o gol da vitória aos 28 minutos. Giovane fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. O goleiro Bruno deixou a bola passar e ela sobrou para Pedro apenas completar para as redes. Já nos acréscimos, Emerson Urso foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Aos 47, Giovane cobrou deslocando o goleiro e deu números finais ao confronto.

Nos outros jogos da noite, pelo Grupo 23, o Joinville-SC venceu o Osasco Audax por 1 a 0, no estádio José Liberatti, em Osasco. A dupla se classificou à segunda fase, aguardando agora os adversários que sairão do Grupo 24, que conta com Vasco, SKA Brasil-SP, Lagarto-SE e Rio Claro-SP.

Quem também se classificou foi a Francanca-SP, que empatou com o Juventude-RS, por 1 a 1, no estádio José Lancha Filho, em Franca, e garantiu a segunda posição do Grupo 5. O adversário do time paulista na próxima fase será o Fluminense-RJ, líder do Grupo 6.

Até agora, estão classificados para a segunda fase: Votuporanguense-SP, Bahia-BA, Vila Nova-GO, Guarani-SP, Mirassol-SP, Sport-PE, Linense-SP, Atlético-MG, Ponte Preta-SP, Fluminense-RJ, Jacuipense-BA, Nova Iguaçu-RJ, Chapadinha-MA, Santos-SP, Ferroviária-SP, Novorizontino-SP, Santa Cruz-PE, Grêmio-RS, Castanhal-PA, Falcon-SE, América-MG, Athletico-PR, Velo Clube-SP, XV de Piracicaba-SP, São José-RS, Botafogo-RJ, Taubaté-SP, Corinthians-SP, Resende-RJ, Fortaleza-CE, Ituano-SP, ABC-RN, Red Bull Bragantino-SP, Cruzeiro-MG, São Paulo-SP, São Caetano-SP, Audax-SP, Joinville-SC Vasco-RJ, Internacional-RS, Avaí-SC, Flamengo-SP, Atlético-GO, Mauá-SP, Palmeiras-SP, Água Santa-SP, Flamengo-RJ, Oeste-SP, Ibrachina-SP, Canaã-BA e Juventus-SP.

Confira os jogos desta segunda-feira:

11h

Atlético-MG 3 x 2 Monte Azul-SP

13h

Aquidauanense-MS 0 x 0 Guarani-SP

Jacuipense-BA 6 x 0 Fast Clube-AM

São José-RS 2 x 3 XV de Piracicaba-SP

Concórdia-SC 0 x 3 Ituano-SP

Fluminense-PI 0 x 2 Red Bull Bragantino-SP

Santana-AP 0 x 1 Guarulhos-SP

Volta Redonda-RJ 6 x 1 Mauaense-SP

Canaã-BA 2 x 1 Portuguesa Santista-SP

13h15

Votuporanguense-SP 1 x 1 Bahia-BA

15h

São Raimundo-RR 0 x 1 Portuguesa-SP

15h15

Juventus-SP 0 x 1 CRB-AL

Mauá-SP 0 x 0 Atlético-GO

Flamengo-SP 1 x 1 Avaí-SC

Jaguariúna-SP 0 x 3 ABC-RN

União Suzano-SP 1 x 2 Fortaleza-CE

Manthiqueira-SP 0 x 5 Vitória-BA

Matonense-SP 2 x 3 Fluminense-RJ

Tanabi-SP 0 x 2 Vila Nova-GO

17h

Camaçariense-BA 0 x 2 Santo André-SP

17h15

União Mogi-SP 0 x 3 Internacional-RS

17h45

Confiança-PB 1 x 5 Ponte Preta-SP

Resende-RJ 1 x 1 River-PI

19h15

Osasco Audax-SP 0 x 1 Joinville-SC

20h

Francana-SP 1 x 1 Juventude-RS

São José-SP 0 x 2 Corinthians-SP

