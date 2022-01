Velázquez aposta em pré-temporada forte para se fixar na defesa do Santos

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

O zagueiro Emiliano Velázquez chegou bem ao Santos em 2021 e rapidamente caiu nas graças da torcida. Mas acabou perdendo a reta final da temporada por causa de uma grave lesão muscular na coxa. Recuperado, ele espera resgatar o espaço perdido e provar ao técnico Fábio Carille que tem condições de permanecer como o xerifão da defesa. Para isso, promete fazer uma pré-temporada forte.

Continua depois da publicidade

Com a lesão do uruguaio no Brasileirão, o Santos viu Luiz Felipe crescer. A diretoria ainda trouxe Eduardo Bauermann para 2022 e como Carille descartou o esquema com três defensores, a briga pelas duas vagas será interessante.

“Estou muito feliz por rever a família e renovar as energias durante as férias. Agora é voltar mais forte. Trabalhei muito para conseguir iniciar as atividades em campo e estou pronto”, afirmou o zagueiro. “A pré-temporada será primordial. Retornei um pouco antes, mas já estava programado.”

Advertisement

O uruguaio sabe que o Santos não pode apenas lutar por posições intermediárias nas competições e promete muita luta e garra para o time fazer um 2022 bem diferente. “Eu quero o Santos grande, sempre. Um clube que ganhe tudo e que brigue por todos os títulos”, disse. “É o que todos nós queremos, e um grande clube, como é o Santos, tem que estar sempre lá em cima. Então vamos brigar por isso nesta temporada.”

Continua depois da publicidade

Depois de registrar sete casos de covid-19 no elenco, o Santos festejou não ter mais atletas contaminados após a realização dos testes desta segunda-feira. Sem novos infectados, a equipe seguiu realizando os exames de rotina, dividida em dois grupos. O primeiro trabalhou pela manhã no CT Rei Pelé, enquanto o segundo realizava exames cardiológicos. Agora de tarde ocorre a inversão.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].