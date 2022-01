Sueco Mattias Ekstrom vence 8ª etapa do Rally Dakar; Al-Attiyah lidera

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Os 830 quilômetros da oitava etapa dos carros no Rally Dakar percorridos nesta segunda-feira terminaram com dobradinha da Audi na liderança e com a inédita vitória de Mattias Ekstrom e Emil Bergkvist, com tempo de 3h43min21s. A primeira etapa vencida pela dupla aconteceu com uma vantagem de 49 segundos à frente do companheiro de equipe Stéphane Peterhansel, que ficou com a segunda colocação. A disputa aconteceu entre Al Dawadimi e Wadi Ad Dawasir.

Continua depois da publicidade

Ekstrom é o segundo piloto na Audi a vencer neste ano, depois de Carlos Sainz, que também realizou uma boa etapa nesta segunda, ficando na quarta colocação, e ajudou no domínio da montadora, que teve três entre os quatro melhores pilotos do dia.

Vencedor no último domingo, Sébastien Loeb partiu em primeiro, mas teve problemas com um furo no pneu e perdeu tempo realizando o conserto. Loeb foi ultrapassado pelo trio da Audi, que mostrou bom ritmo durante toda a corrida, mas conseguiu reagir e terminou a corrida na terceira colocação, com três segundos de vantagem para Carlos Sainz.

Advertisement

Líder da classificação geral, Nasser Al-Attiyah enfrentou muitos problemas ao longo da etapa e ficou na 11ª colocação, chegando a perder oito minutos para Loeb nos tempos acumulados. “Só tínhamos tração dianteira e eu passei por um grande susto”, afirmou Al-Attiyah, que ainda avaliou ter tido sorte em perder apenas oito minutos ao fim da etapa.

Continua depois da publicidade

Terceiro na listagem geral, Yazeed Al Rajhi também perdeu tempo e agora possui um tempo de 53min13s em relação ao líder do Rally Dakar 2022. A 8ª etapa foi completa com Henk Lategan na quinta colocação, Orlando Terranova, Mathieu Serradori, Jakub Przygonski, Giniel De Villiers e Yazee Al Rajhi fechando o Top-10. Desses, Przygonski e Terranova brigam nas primeiras posições da classificação geral no momento, no quarto e quinto lugar, respectivamente.

MOTOS – A disputa das motos teve reviravolta na briga pela liderança. Logo após perder a posição de líder na etapa anterior, o britânico Sam Sunderland recuperou o posto durante a oitava etapa. Além disso, ele conseguiu aumentar a vantagem ao final da prova e agora está 3min45s à frente de Walkner e 4min43s à frente de Van Beveren na classificação geral, que ainda tem Quintanilla e Barreda Bort como os cinco primeiros da categoria.

Sunderland venceu com autoridade e fez um tempo de 3h48min02s no deserto saudita nesta segunda. O chileno Pablo Quintanilla terminou na segunda posição, 2min53s atrás do rival, seguido por Matthias Walkner, que ficou em terceiro. Já Ricky Brabec foi o quarto colocado da etapa.

Continua depois da publicidade

Uma das revelações desta edição do Dakar, Mason Klein alcançou o quinto melhor tempo do dia e agora ocupa o 10º lugar no ranking geral. O Top 10 do dia foi fechado por Toby Price, Luciano Benavides, Joaquim Rodrigues, Alan Van Beveren e Barreda Bort.

A classificação geral ainda tem Kevin Benavides, Lorenzo Santolino, Stefan Svitko e Toby Price ocupando da quinta à nona posição, além do 10º Mason Klein. Único piloto remanescente da GasGas após o abandono de Sanders, Sunderland se mantém forte na disputa pelo título.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].