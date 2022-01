Paulo Sousa ganha livro sobre a história do Flamengo no embarque em Lisboa

Por Estadão - Estadão 15

O técnico português Paulo Sousa começou a sentir nesta quinta-feira à noite o calor da torcida do Flamengo. No embarque para o Brasil no aeroporto de Lisboa, o treinador foi cercado por rubro-negros, ganhou uma cachecol do clube e um livro que conta a história do time carioca.

“São torcedores que estão em todo lugar. É a maior torcida do mundo. Agora, é muito trabalho, muito entusiasmo, muita dedicação e muita humildade. Temos uma equipe que vai querer vencer todos os dias com qualidade e humildade”, afirmou o português, ao ser “abraçado por flamenguistas da “Embaixada Fla-Portugal.”

O desembarque em solo brasileiro está previsto para 6h30 desta sexta-feira e o treinador prometeu que virá lendo “Hoje é dia de Flamengo”, o presente que ganhou de uma entusiasmada torcida.

“Muito boa sorte e saiba que estaremos sempre aqui para o que o senhor precisar”, ouviu dos torcedores. “Estamos juntos”, respondeu. Os torcedores ainda brincaram que o ajudarão quando quiser voltar ao país europeu com “a mala cheia de troféus.”

O treinador garantiu no embarque que Jorge Jesus não será uma “sombra” em seu trabalho. “É uma pessoa que se dedica no que faz.” Ele ainda falou à RTP que sonha com muitos títulos. “O meu objetivo é conquistar troféus para unir cada vez mais este universo extraordinário que é o Flamengo.”

