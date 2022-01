Cássio renova contrato por três anos e será goleiro com mais jogos no Corinthians

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O ídolo Cássio já fez história no Corinthians, mas tem tudo para melhorar suas impressionantes marcas. Nesta quinta-feira, o clube anunciou sua renovação de contrato até dezembro de 2024, o que o tornará o goleiro com mais jogos com a camisa corintiana. De quebra, ele buscará mais uma taça para se igualar a Marcelinho Carioca como maiores campeões no clube. O meia-atacante ergueu 10 troféus e o camisa 12 soma nove.

Continua depois da publicidade

“O gigante renovou! Cássio fica no Corinthians até o final de 2024!”, anunciou o clube, que já tinha acordo encaminhado com o goleiro desde a reta final de 2021. Com a renovação, ele completará 13 temporadas no Parque São Jorge.

No Corinthians desde 2012, quando foi destaque nas campanhas dos títulos da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes (foi eleito o melhor da final contra o Chelsea, vencida por 1 a 0), Cássio entrou em campo 564 vezes. Com mais 38 aparições, iguala as 602 partidas de Ronaldo Giovanelli.

Advertisement

Caso não sofra lesões graves ou perca a posição, algo pouco provável tamanha sua idolatria entre companheiros e torcida, Cássio será o goleiro recordista já nesta temporada, sua 11ª primeira debaixo das traves corintianas. Atualmente ele está na sexta posição dos atletas que mais defenderam o clube, ainda muito distante de ameaçar o reinado de Wladimir, com 806 partidas.

Continua depois da publicidade

“Fico lisonjeado com tudo o que está acontecendo, mas prefiro viver o dia a dia, me dedicar ao máximo. Posso até passar o Ronaldo em jogos, títulos, mas, para mim, ele vai ser sempre o maior goleiro da história do Corinthians”, afirmou Cássio no fim de 2021, quando fez um resumo de sua carreira. Aos 34 anos, ele prometeu atuar até os 40 anos.

Cássio tem tudo para fechar 2022 na segunda colocação de quem mais vestiu a camisa do Corinthians, ultrapassando Biro-Biro (590), Zé Maria (598), Ronaldo (602) e Luizinho (606). Caso conquiste um título após dois anos de jejum, ele também igualará o feito de Marcelinho Carioca, dono de 10 taças no clube.

Para voltar a ser decisivo, Cássio passou boa parte das férias fazendo treinos particulares em Balneário Camboriú. Ele contratou um amigo pessoal para auxiliar seu preparo físico e técnico. A reapresentação corintiana ocorre na segunda-feira e o ídolo quer voltar em forma, diferentemente de outros anos.

Continua depois da publicidade

Outro jogador do elenco que também vem trabalhando nesta reta final de férias é o atacante Róger Guedes. Ele chegou na reta final de 2021 e se destacou e quer fazer um 2022 ainda mais artilheiro e com conquistas.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].