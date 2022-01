Ex-BBB Fernando Fernandes será o novo apresentador do programa 'No Limite'

Por Estadão - Estadão 9

A edição de 2022 de “No Limite”, da TV Globo, terá novo apresentador. Fernando Fernandes, que já foi participante do Big Brother Brasil 2, substituirá André Marques, que está no comando do “The Voice”. Atleta profissional, tetracampeão de paracanoagem e amante dos esportes radicais, Fernando conta que já começou a preparação para viver a experiência completa do reality.

“Sempre fui doido pelo programa, desde as primeiras temporadas. Depois de anos como um atleta do mundo outdoor, uma pessoa que ama estar no meio da natureza e que vive à beira do limite – e o ultrapassando o todo tempo (risos), hoje me preparo para a maior oportunidade da minha vida”, afirmou.

Em 2009, Fernando Fernandes sofreu um acidente de carro que o deixou paraplégico aos 28 anos de idade. Antes, ele era jogador de futebol profissional e boxeador amador. “Quero trazer o meu olhar não só como apresentador, mas como uma pessoa que vive superando todos esses limites, não só fisicamente, mas como ser humano, e fazer com que cada participante viva isso intensamente e extraia o melhor de si. Tenho certeza que quem estiver do outro lado da telinha vai viver tudo isso com a gente”, disse.

Após encarar as dificuldades do acampamento, em um ambiente isolado e inóspito, e enfrentar provas ainda mais desafiadoras, duas pessoas serão eliminadas por semana em “No Limite”.

O programa será exibido às terças e quintas, após a novela das 21h. Aos domingos, após o “Fantástico”, os competidores eliminados da semana se encontram em um novo programa, inédito, na TV Globo.

Os participantes que deixaram o jogo comentam os melhores momentos de suas experiências e repercutem os acontecimentos mais marcantes das provas e do acampamento. O reality é mais uma parceria da Globo com a Endemol Shine Brasil, com base no Survivor, um formato original de sucesso da Banijay.

