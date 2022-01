PF apreende R$ 1,5 milhão em dinheiro em ação contra o tráfico no Rio

Por Estadão - Estadão 7

A Polícia Federal (PF) apreendeu na madrugada desta quinta-feira, 6, cerca de R$ 1,5 milhão durante ação contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Informações obtidas pelos investigadores indicam que o dinheiro teria saído de comunidades sob a influência da maior facção criminosa em atuação no Rio, diz a PF. A apreensão se deu após abordagem de um veículo na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, cidade a cerca de 100 quilômetros da capital fluminense. O dinheiro estava escondido na lataria da caminhonete. A ação ocorreu no âmbito da Missão Redentor – força-tarefa que investiga organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais – e contou com apoio dos policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas.

