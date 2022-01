Rafael Nadal sofre, mas vence lituano em sua estreia no ATP 250 de Melbourne

Por Estadão - Estadão 4

Em seu primeiro jogo de simples desde agosto do ano passado, o espanhol Rafael Nadal não teve dificuldades nesta quinta-feira para superar o lituano Ricardas Berankis em sua estreia no ATP 250 de Melbourne, na Austrália. Exceto pela quebra sofrida ao servir para o jogo, teve a partida sob controle e levou a melhor em sets diretos, com parciais de 6/2 e 7/5.

Principal favorito ao título do torneio que serve de preparação para o Aberto da Austrália, o espanhol entrou direto na segunda rodada e já está nas quartas de final do torneio. Seu próximo adversário será o holandês Tallon Griekspoor, que ganhou do tenista da casa Alexei Popyrin por 2 sets a 1 – com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3.

O primeiro set foi bem tranquilo para o espanhol, que cometeu apenas dois erros não forçados e venceu 80% dos pontos com o saque. Mantendo o embalo, abriu 2/0 na largada da segunda parcial, mas desta vez teve mais trabalho contra Berankis, que não vendeu barato sua eliminação.

Em outro ATP 250 desta semana, em Adelaide, também em solo australiano, o francês Gael Monfils, principal cabeça de chave, venceu com tranquilidade seu primeiro jogo na temporada. Cedeu apenas três games e precisou de 54 minutos para vencer o argentino Juan Manuel Cerundolo, 90.º do ranking, por 6/2 e 6/1.

Aos 35 anos, Monfils aparece atualmente na 21.ª posição do ranking. Ele enfrenta nas quartas de final o americano Tommy Paul, 43.º colocado, em confronto inédito no circuito profissional. Paul venceu o japonês Taro Daniel por 6/4, 6/7 (1/7) e 6/4.

Quem também estreou com vitória em Adelaide foi Karen Khachanov. Cabeça 2 do torneio, o russo venceu o americano Steve Johnson por 6/4, 4/6 e 6/2. Seu próximo rival será o belorusso Egor Gerasimov, que superou o italiano Gianluca Mager por 6/1, 3/6 e 6/3.

DUPLAS – A primeira partida do brasileiro Marcelo Melo com o croata Ivan Dodig na temporada não foi nada fácil. Embora os dois sejam os cabeças de chave número 1 no ATP 250 de Adelaide, eles saíram perdendo dos americanos Nicholas Monroe e Frances Tiafoe, precisando buscar a virada para vencer com o placar final de 6/7 (3/7), 7/5 e 10 a 8 no match tie-break.

Nas quartas de final, a parceria terá pela frente o húngaro Marton Fucsovics e o americano Tommy Paul, que eliminaram os tenistas da casa Matthew Ebden e John-Patrick Smith também com uma vitória de virada, marcando parciais de 3/6, 6/4 e 10 a 7 no match tie-break sobre a quinta dupla mais bem cotada ao título.

