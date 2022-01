Mavericks vencem em noite de homenagem a Nowitzki; Irving volta e Nets ganham

Por Estadão - Estadão 7

A rodada de quarta-feira da temporada regular da NBA teve dois momentos de destaque. Em Dallas, os Mavericks prestaram uma homenagem ao alemão Dirk Nowitzki e realizaram uma cerimônia para aposentar a camisa 41 de um dos maiores ídolos da franquia. Já em Indianápolis, quem finalmente apareceu em quadra foi o armador Kyrie Irving, que fez a sua estreia na temporada pelo Brooklyn Nets após a polêmica sobre a sua não vacinação contra a covid-19.

No Texas, Nowitzki foi homenageado pelos Mavericks logo após a vitória do time de Dallas sobre o Golden State Warriors pelo placar de 99 a 82. Em partida marcada pelo duelo de defesas, os mandantes seguraram um adversário a menos de 100 pontos pela quinta vez consecutiva e engataram uma sequência de quatro vitórias.

“Eu quase consegui não me emocionar tanto”, disse Nowitzki pouco antes de ver sua camisa 41 ser aposentada pela franquia. “Mas vocês (jogadores e torcedores) não deixaram. Sou muito grato por tudo isso”, completou o alemão, que disputou 21 temporadas com os Mavericks, foi eleito para o All-Star Game 14 vezes e se aposentou ao final da temporada 2018-2019. O MVP de 2007 comandou a franquia no seu único título da NBA em 2011.

O destaque dos Mavericks foi, mais uma vez, o esloveno Luka Doncic, que terminou a partida com 26 pontos, sete rebotes e oito assistências. Dorian Finney-Smith contribuiu com 17 pontos e nove rebotes e Jalen Brunson anotou 15 pontos. Com a vitória, a equipe do Texas permanece na sexta posição da Conferência Oeste.

Para os Warriors, Stephen Curry teve mais uma noite apagada. Foram apenas 14 pontos em 5 de 24 nos arremessos de quadra (incluindo 1 de 9 nas bolas de três pontos). Andrew Wiggins com 17 pontos foi o cestinha e Gary Payton II anotou um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos), com 11 pontos e 11 rebotes. Apesar da derrota, a equipe mantém a primeira colocação na conferência, mas agora com a mesma campanha do Phoenix Suns (lidera no confronto direto).

DE VOLTA – Irving fez a sua estreia na temporada e mostrou que não sentiu a falta de ritmo. Ele iniciou como titular dos Nets na vitória sobre o Indiana Pacers por 129 a 121. Anotou 22 pontos, além de três rebotes, quatro assistências, três roubos e um toco em 32 minutos. O astro perdera os 35 primeiros jogos do time por se negar a tomar a vacina contra a covid-19.

Pelas leis de Nova York, sede da franquia, não é possível participar de atividades esportivas em locais fechados sem comprovação de imunização. Os Nets preferiram afastar o jogador a tê-lo apenas nos jogos fora de casa, mas voltaram atrás por conta do número de baixas por protocolos de covid-19.

Um dia após anunciar que Irving estaria de volta, porém, o jogador testou positivo para o novo coronavírus e teve de cumprir quarentena. Agora ele estreou em um momento em que o time tem apenas um desfalque, sendo que não é por covid-19. Joe Harris não atua por conta de cirurgia no tornozelo esquerdo.

Apesar do centro das atenções ficar no camisa 11, quem brilhou foi Kevin Durant, que anotou 39 pontos, oito rebotes e sete assistências, sendo o cestinha da partida.

Vice-líder da Conferência Leste, a franquia de Nova York possui uma campanha de 24 vitórias e 12 derrotas, seguindo na briga com o Chicago Bulls pela ponta. Já o time de Indianápolis sofreu o sexto revés consecutivo e segue fora da zona de classificação para os playoffs, na 13.ª colocação, com um retrospecto de 14 triunfos e 25 derrotas.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 140 x 111 Detroit Pistons

Orlando Magic 106 x 116 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 111 x 114 Houston Rockets

Boston Celtics 97 x 99 San Antonio Spurs

Indiana Pacers 121 x 129 Brooklyn Nets

Dallas Mavericks 99 x 82 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 111 x 117 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 98 x 90 Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets 109 x 115 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 109 x 115 Miami Heat

Sacramento Kings 102 x 108 Atlanta Hawks

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

New York Knicks x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

