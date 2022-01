Thomas Tuchel confirma que Thiago Silva e Kante testaram positivo para a covid-19

Por Estadão - Estadão 8

Apesar da grande atuação desta quarta-feira, chamou a atenção na escalação do Chelsea diante do Tottenham as ausências de Thiago Silva e N’Golo Kante. Questionado sobre as ausências, o técnico Thomas Tuchel confirmou que os jogadores testaram positivo para a covid-19.

“Sim, infelizmente Thiago Silva e N’Golo Kante estão com covid-19 “, disse Tuchel. “É algo muito importante para nós porque eles são dois grandes jogadores. Recebemos a última informação hoje (quarta-feira) pela manhã. Mas a galera que está aqui tem a nossa confiança e a nossa convicção”, disse.

As ausências do zagueiro e do volante não foram sentidas pela grande apresentação do time e a boa vitória por 2 a 0 que encaminhou a vaga na final da Copa da Liga Inglesa. Mas os defensores farão falta fora de casa na volta, daqui uma semana, em jogo no qual o Chelsea deve atuar mais recuado.

“Vamos levar as coisas (cuidados) ao máximo. A situação não mudou desde há algumas semanas (surto de covid-19), não é o momento de repetir, a partir daqui procuramos soluções. Tenho confiança nos jogadores que jogam e espero que sigamos tendo bom desempenho.”

Antes de encarar o Tottenham pela volta da semifinal, o Chelsea faz jogo da terceira fase da Copa da Inglaterra no sábado, novamente em Stanford Bridge, diante do Chesterfield.

Estadao Conteudo

