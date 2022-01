Éder Militão marca em vitória sobre Alcoyano e Real Madrid avança na Copa do Rei

Por Estadão - Estadão 6

Futebol e suas reviravoltas. Vilão no fim de semana ao falhar em gol da vitória do Getafe, o zagueiro Éder Militão se redimiu nesta quarta-feira ao abrir caminho para a classificação do Real Madrid às oitavas de final da Copa do Rei. O brasileiro fez seu primeiro gol pelo clube merengue na temporada e contribuiu bem para a vitória e a vingança sobre o Alcoyano, por 3 a 1, fora de casa.

Militão concluiu uma jogada totalmente brasileira aos 39 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu do atacante Rodrygo e balançou as redes, se redimindo do erro da rodada passada que custou três pontos no Campeonato Espanhol.

Em seu 26° jogo na temporada 2021/22, finalmente o zagueiro conseguiu desencantar. A comemoração foi com o dedo na boca imitando uma chupeta. Uma dedicação para a futura filha com a mulher Karoline. Ele revelou no dia 28 de dezembro o sexo da herdeira e festejou bastante poder fazer a primeira homenagem.

Depois de o técnico Carlo Ancelotti dizer que a equipe ainda “estava de férias” após a derrota para o Getafe, por 1 a 0, o Real Madrid melhorou seu rendimento e não se assustou, mesmo com gol de empate de Vega aos 21 da etapa final.

Dominando a partida, os merengues demoraram pouco para reassumir o controle do placar. Asensio foi às redes 12 minutos depois da igualdade. Dois minutos mais tarde, com gol contra do goleiro Figueras, o Real Madrid garantiu a vitória, a vaga e a vingança da temporada passada, quando foi eliminado pelo oponente desta quarta-feira.

