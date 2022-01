Governo de SP lança apps para acionar Polícia e Corpo de Bombeiros via celular

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O governo de São Paulo lançou nesta quarta-feira, 5, os aplicativos 190 SP e Bombeiros Emergência 193, soluções que permitem acionar serviços da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros sem ligação de voz e por meio do celular. A pasta anunciou ainda a aquisição de 3,1 mil novas armas de choque, elevando para 7,5 mil a quantidade de equipamentos desse tipo disponíveis aos agentes. O objetivo desse segundo investimento, conforme o governo paulista, é diminuir a letalidade policial no Estado.

Continua depois da publicidade

O governador João Doria (PSDB) explicou em coletiva nesta quarta-feira que os aplicativos são mais “um canal rápido e eficiente para o atendimento emergencial de qualquer cidadão de São Paulo que queira acionar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros”. “Essa é uma iniciativa inédita, inovadora e a primeira que se realiza no Brasil”, disse o governador. Ele destacou que países como Estados Unidos, Canadá e Japão contam com serviços parecidos.

De acordo com o secretário-executivo de Segurança Pública do Estado de São Paulo, coronel Alvaro Camilo, tanto o 190 quanto o 193 poderão ser acionados de forma gratuita e diretamente do celular. Para isso, será necessário fazer um pré-cadastro com informações como nome completo, CPF, telefone e e-mail para validação do cadastro. As solicitações podem ser feitas logo em seguida.

Advertisement

“Ele (o solicitante) não precisa falar e, mais importante ainda, não vai passar pelo sistema de triagem 190”, disse Camilo. Outra vantagem, segundo o coronel, é que os aplicativos poderiam inibir a prática de trotes, uma vez que, a partir do momento em que o usuário aceita os termos e se cadastra nos aplicativos, ele compartilha sua geolocalização.

Continua depois da publicidade

Por ora, os aplicativos abarcam uma quantidade limitada de serviços atendidos pelas corporações, mas o objetivo é que em breve tornem-se mais abrangentes e que haja inclusive a possibilidade de enviar fotos para comprovar as solicitações.

O aplicativo Bombeiros Emergência 193 já está disponível em versão de testes para download nos sistemas Android e iOS. O 190 SP estará disponível em breve.

Arma de choque

Continua depois da publicidade

A outra novidade apresentada pelo governo de São Paulo nesta quarta foi a aquisição de 3,1 mil novas armas de choque pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). O investimento foi de R$ 20 milhões. “Este equipamento diminui a letalidade policial sem comprometer a sua eficiência. Faz parte do esforço do governo de São Paulo em avançar seus programas de segurança, reduzindo a letalidade”, disse o governador João Doria.

“Já no ano passado nós reduzimos em 29,5% o índice de letalidade em São Paulo. Foi o maior crescimento na redução da letalidade em todo o País, e uma das razões foi a aquisição de 3,1 mil câmeras, as bodycams (que são integradas ao uniforme dos policiais)”, explicou.

Segundo o coronel Alvaro Camilo, a aquisição de mais unidades da chamada arma de incapacitação neuromuscular “protege a vítima, protege o policial e, mais do que isso, protege o próprio agressor”. Camilo explicou que arma de choque pode atingir os agressores em uma distância de até sete metros. Pelo procedimento operacional da SSP, a distância indicada, contudo, é de quatro metros e meio, o que aumentaria as chances de acertar o alvo.

“Ele (o agressor) perde toda a capacidade muscular, mas não perde a consciência. Acaba caindo no local em que está e permite a intervenção policial e mobilização”, apontou o coronel.

Redação, O Estado de S.Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].