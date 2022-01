Grêmio confirma a contratação do argentino Benítez, sexto estrangeiro do elenco

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Grêmio anunciou mais uma contratação para a temporada. Dispensado pelo São Paulo após pouco ser aproveitado no segundo semestre de 2021, o argentino Benítez assinou contrato de empréstimo até o fim do ano, com opção de compra, e será o sexto estrangeiro do elenco em 2022.

Continua depois da publicidade

A chegada do argentino supera a cota de estrangeiros do Grêmio, que já conta com o zagueiro Kannemann, o lateral Orejuela, o volante Villasanti, o meia Campaz e o atacante Churín. Apenas cinco poderão ser relacionados para as partidas.

Será a terceira aventura de Benítez em clubes brasileiros. O meia de 27 anos se destacou com a camisa do Vasco e acabou chamando o interesse do São Paulo. No clube paulista, porém, não repetiu as boas apresentações e acabou desprezado, no banco de reservas.

Advertisement

Com o fim do contrato, acabou dispensado e viu os gaúchos se interessarem por seu futebol. No Sul, Benítez terá a chance de redenção na carreira e deve dividir a armação das jogadas com Douglas Costa, que estava nos planos do São Paulo, mas manifestou intenção de permanecer em Porto Alegre.

Continua depois da publicidade

“Martín Benítez é mais um reforço Tricolor para a temporada 2022! O meia-atacante argentino vem do Independiente, tendo passado por Vasco e São Paulo. Seja bem-vindo, El Lobo”, festejou o clube gaúcho.

Os gaúchos negociaram Jean Pyerre e Alisson, seus meias, o que abre possibilidade de Benítez jogar com maior frequência no Sul. Ele se junta a Diego Souza (recontratado), Orejuela, Bruno Alves, Nicolas e Janderson, também reforços para 2022.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].