Com Lukaku, Chelsea abre boa vantagem sobre Tottenham na Copa da Liga Inglesa

A paz está restabelecida no Chelsea. Com Lukaku reintegrado e escalado desde o começo e em bela apresentação de futebol, o time abriu boa vantagem na busca por vaga à final da Copa da Liga Inglesa ao fazer 2 a 0 sobre o rival Tottenham.

Depois de amargar tropeços nas últimas partidas, devendo futebol, o Chelsea ainda teve de enfrentar a ira de Lukaku que reclamou do esquema de Tuchel e fez juras de amor à Internazionale, sua ex-equipe. O centroavante pediu desculpas e voltou ao time titular nesta quarta-feira.

Com arestas aparadas, o Chelsea resgatou as boas aparições que o levaram à conquista da Liga dos Campeões. Dominante do começo ao fim, abriu vantagem rapidamente e merecia até um placar maior no final.

Foi um nó tático de Thomas Tuchel sobre o italiano Antonio Conte. Em pouco tempo de bola rolando em Stanford Bridge, o grito do gol já ecoou. Havertz, logo aos cinco minutos, colocou os mandantes em vantagem. O autor do gol deslocou o mindinho em uma dividida e jogou por mais de 40 minutos com o dedo machucado.

Com somente 33 minutos, o Chelsea já tinha a vitória no clássico londrino encaminhada. Graças a um gol contra bizarro. Ziyech cobrou falta da direita, Tanganga cabeceou para tirar da área, a bola bateu em Davies e entrou.

Contratado do Atlético de Madrid e ainda devendo futebol no Chelsea, Saul finalmente teve uma grande apresentação. O meio-campista acertou a maioria dos passes, contribuiu com bons desarmes e participou dos principais lances ofensivos. Ao segurar o ímpeto do Tottenham, garantiu que a equipe de Conte não ameaçasse a vitória na etapa final.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima semana e o Chelsea poderá perder por um gol de diferença. Nos últimos nove jogos contra o rival, os comandados de Tuchel ganharam sete, o que deixa o time bastante empolgado para ir à decisão.

