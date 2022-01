Taxas de juros acompanham alta do dólar e mantêm risco fiscal no radar

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Os juros futuros abriram perto da estabilidade nesta terça-feira, 4, mas ganharam tração junto com o dólar desde então e exibiam leve alta, dando continuidade ao movimento da véspera, com dólar mais forte diante da possibilidade de alta de juros nos Estados Unidos e preocupações de mais gastos públicos em meio à pressão dos servidores, desta vez os do Banco Central. No radar está o leilão de NTN-B e LFT (11h). Às 9h30, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 10,86%, de 10,83% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 subia para 10,87%, de 10,82%, e o para janeiro de 2023 ia para 11,84%, de 11,80% no ajuste de segunda-feira.

Continua depois da publicidade

Luciana Xavier

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].