Bia Haddad perde na estreia em Melbourne para espanhola; Naomi Osaka vence

De volta aos torneios principais do circuito profissional feminino, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia foi derrotada nesta terça-feira em sua estreia em um dos dois WTA 250 de Melbourne disputados nesta semana, que servem de preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. Cabeça de chave 4 e atual número 36 do mundo, a espanhola Sara Sorribes levou a melhor sobre a paulista em três sets, marcando parciais de 6/4, 5/7 e 6/3, depois de 3 horas e 7 minutos.

Na segunda rodada, Sara Sorribes terá pela frente a vencedora do confronto entre a belga Greetje Minnen, 80.ª colocada do ranking, e a russa Kamila Rakhimova, que atualmente é a 120.ª do mundo. Já Bia Haddad, em 83.º lugar na lista da WTA, seguirá treinando para o Aberto da Austrália, que começará no próximo dia 17.

Os dois primeiros sets foram bem disputados, com Bia Haddad saindo atrás em ambos e sempre lutando para se recuperar. Na parcial inicial, Sara Sorribes teve quebra de vantagem em duas oportunidades distintas, abrindo primeiro 3/0 e depois 4/2, vendo a brasileira devolver ambos os breaks depois. Só que a quebra conquistada no 10.º e último game definiu o set em favor da espanhola.

Sara Sorribes manteve o embalo na largada da segunda parcial e venceu os dois primeiros games, mas Bia Haddad se recuperou e empatou em 2/2. Entre o sétimo e o 11.º game, vieram cinco quebras consecutivas, com vantagem para a brasileira, que obteve uma a mais, sacou em 6/5 para empatar o jogo e levar a decisão para o terceiro set.

Na parcial final, Bia Haddad teve suas chances, mas não as aproveitou e isso acabou fazendo falta. A brasileira perdeu dois break-points no primeiro game e depois mais dois no terceiro. Sara Sorribes foi mais contundente quando teve oportunidades e bateu o saque da rival no quarto e no sexto games. A brasileira até devolveu um dos breaks, só que a reação parou por aí e a espanhola fez 6/3.

OSAKA – Em seu primeiro jogo desde a queda no US Open do ano passado, a japonesa Naomi Osaka abriu a temporada com uma partida difícil diante da francesa Alizé Cornet e uma vitória em três sets, marcando parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

Cabeça de chave número 1 no WTA 250 de Melbourne, a japonesa foi melhor no primeiro set, deixou escapar três chances de quebra no segundo e mostrou superioridade no terceiro para avançar.

A próxima adversária de Osaka na competição será a belga Maryna Zanevska, atual número 82 do mundo, que surpreendeu a croata Petra Martic, 84.ª colocada no ranking da WTA, com uma vitória em sets diretos, gastando 1 hora e 33 minutos para marcar o placar final de 6/3 e 6/4.

“Sempre me sinto bem de voltar aqui”, declarou Osaka após a partida na Rod Laver Arena, onde venceu o Aberto da Austrália duas vezes (2019 e 2021). “É realmente agradável jogar com público. Tenho a impressão de ter cometido muitas faltas diretas, mas já esperava isso porque é minha primeira partida (desde o US Open) e porque estava muito nervosa”, reconheceu a tenista, que ocupa o 13.º lugar no ranking mundial.

