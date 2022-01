Equipe médica descarta cirurgia em Bolsonaro, mas ainda não há previsão de alta

Por Estadão - Estadão 17

A obstrução intestinal do presidente Jair Bolsonaro “se desfez” e não há indicação de cirurgia, de acordo com o boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira (4) pelo Hospital Vila Nova Star, onde o mandatário está internado desde ontem. Segundo a equipe médica, Bolsonaro teve uma evolução clínica “satisfatória” e iniciará hoje uma dieta líquida, mas ainda não há previsão de alta.

O médico-cirurgião que acompanha o quadro do presidente desde que ele sofreu um atentado a faca em 2018, Antônio Luiz Macedo, chegou hoje ao hospital, na zona sul de São Paulo, por volta das 6 horas da manhã. O profissional estava de férias nas Bahamas e voltou ao País em um avião privado. Ontem, ele havia dito ao Broadcast Político que faria uma avaliação clínica “criteriosa” em Bolsonaro hoje para decidir se haveria ou não a necessidade de operar o presidente.

De acordo com Bolsonaro, ele começou a passar mal no domingo, 2, em São Francisco do Sul (SC), onde passava as férias desde o dia 27 de dezembro. Devido ao desconforto abdominal, o presidente deixou o litoral catarinense de helicóptero em direção a Joinville na madrugada de ontem. De lá embarcou para São Paulo com a comitiva presidencial.

Bolsonaro havia dado entrada no Vila Nova Star pela última vez em julho de 2021, quando também sentiu dores abdominais e ficou quatro dias no hospital para tratar do mesmo problema. Na ocasião, não precisou ser operado. O presidente já realizou seis cirurgias em decorrência do atentado a faca sofrido em 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Confira na íntegra o boletim médico de Bolsonaro:

O Hospital Vila Nova Star informa que o quadro de suboclusão intestinal do Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, se desfez, não havendo indicação cirúrgica. A evolução do paciente clínica e laboratorialmente segue satisfatória e será iniciada hoje uma dieta líquida. Ainda não há previsão de alta.

Direção médica responsável:

Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo – Cirurgião-chefe

Dr. Leandro Echenique – Cardiologista do presidente

Dr. Ricardo Camarinha – Cardiologista da presidência

Dr. Antônio Antonietto – Diretor médico do Hospital Vila Nova Star

Dr. Pedro Loretti – Diretor geral do Hospital Vila Nova Star

