Rwan marca belo gol e garante virada do Santos sobre o Operário-PR na Copinha

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Não foi fácil, mas graças a um belo gol do atacante Rwan Seco, o Santos estreou com vitória sobre o Operário-PR, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jovem cotado para integrar o elenco profissional nesta temporada garantiu o triunfo, por 2 a 1, em Araraquara.

Continua depois da publicidade

Campeão em 1984, 2013 e 2014, o Santos busca o tetracampeonato da Copinha e fechou a rodada desta segunda-feira garantindo a alegria do seu torcedor. Largar somando três pontos na Arena Fonte Nova, em Araraquara, era de vital importância para tirar o peso do favoritismo do elenco santista na estreia do Grupo 8. Pela mesma chave, a Ferroviária também largou bem, fazendo 1 a 0 no Rondoniense-RO.

Com bola rolando, o Santos teve a iniciativa e foi ao ataque. Contudo, o Operário não se intimidou, também atacou e abriu o placar aos 25 minutos. Andrezinho carregou a bola pelo meio e chutou forte com a perna esquerda, no ângulo do goleiro santista.

Advertisement

Atrás no placar, o Santos pressionou o time paranaense e criou inúmeras chances de empatar, o que só foi acontecer aos 44 minutos, quando Lucas Barbosa recebeu cruzamento rasteiro da direita e chutou cruzado, no alto, deixando o confronto novamente em igualdade.

Continua depois da publicidade

No segundo tempo, o Santos voltou com postura mais imponente e viu o Operário se fechar na defesa, esperando apenas os contra-ataques. Consequentemente, o confronto perdeu a intensidade do primeiro tempo e ficou mais truncado.

Ainda assim, melhor em campo, o Santos chegou ao gol da virada. Aos 28 minutos, Sandro tocou para Rwan Seco, que finalizou de primeira, em um belo gol que garantindo a vitória paulista na estreia do campeonato.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].