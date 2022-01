China: Evergrande anuncia plano de reembolso para parte dos investidores

Por Estadão - Estadão 9

O China Evergrande Group disse que apresentou um novo plano de reembolso para investidores individuais descontentes que compraram seus produtos de gestão patrimonial, enquanto a gigante imobiliária dá novos passos para superar uma montanha de passivos financeiros e pagamentos em atraso.

O conglomerado, que no início deste mês buscou ajuda do governo para administrar sua crise de dívida, informou, na sexta-feira, que uma de suas unidades propôs pagar a quase todos os detentores de seus produtos de gestão patrimonial 8 mil yuans – equivalente a US$ 1.255 – por mês de dezembro a fevereiro. A unidade, conhecida como Evergrande Wealth, informou que apresentará outro plano de pagamento em março.

A Evergrande, uma das maiores incorporadoras da China, anteriormente vendia produtos de investimento de alto rendimento para seus funcionários e outros indivíduos – geralmente compradores de suas propriedades – como parte de uma estratégia para apoiar seu modelo de negócios altamente alavancado.

A empresa se expandiu agressivamente por anos por meio de empréstimos e usou grande parte do dinheiro para adquirir terrenos e ativos em áreas muito além de imóveis residenciais. A companhia esperava que as vendas de propriedades em expansão gerassem dinheiro para pagar suas dívidas, mas enfrentou problemas depois que as autoridades chinesas restringiram os empréstimos das incorporadoras e as vendas de apartamentos da Evergrande despencaram.

