Cláudio Castro, governador do Rio, testa positivo para covid pela segunda vez

O governador do Rio, Claudio Castro (PL), testou positivo para covid-19 neste domingo, 2. Ele usou sua conta no Twitter para divulgar que se testou nesta manhã e que foi detectada a presença do vírus – pela segunda vez.

O governador do Rio havia sido infectado, pela primeira vez, em outubro de 2020. Ele afirmou que está com sintomas leves, “apenas com um pouco de coriza”. Castro disse que vai cumprir todos os protocolos e incentivou a vacinação.

“Neste domingo, pela manhã, fiz o teste da Covid-19 e, infelizmente, testei positivo – pela segunda vez. Estou bem. Apenas com um pouco de coriza. Vou me cuidar e cumprir todos os protocolos. Vacinem-se! Essa é a melhor forma de combater a Covid!”, escreveu o governador.

Castro decidiu realizar um teste para detectar o vírus após o secretário de Estado de Fazenda, Nelson Rocha, com quem se reuniu presencialmente na última quarta-feira, 29, informá-lo sobre o diagnóstico positivo para a doença na sexta-feira, 31. O secretário de Estado de Governo, Rodrigo Bacellar, que participou do encontro, também testou positivo. O titular da pasta está assintomático.

